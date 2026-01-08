© Plovdiv24.bg виж галерията Синовете на трима известни футболисти от близкото минало - Валери Божинов, Александър Александров - Кривия и Армен Амбарцумян - Армандо, тренират в момента с представителния отбор на Локомотив Пловдив. Към тази група може да прибавим и сина на директора на детско-юношеската школа и същевременно член на Съвета на директорите на акционерното дружество Димитър Палазов.



И четиримата младоци играят в дублиращия състав на черно-белите, който се подвизава в Трета лига - Югоизточна група. Това са Даниел Амбарцумян, Александър Александров - младши, Валери Божинов - младши и Радослав Палазов.



Освен изброените четирима, още петима таланти от "черно-бялата" школа заслужиха доверието на Душан Косич да тренират в началото на предсезонната подготовка с представителния отбор. Това са вратарят Петър Кръстев (U18), както и Мерт Салим (втори отбор), Денис Кирашки (U18), Иван Байловски (U18) и Тодор Гергишанов (U18).



