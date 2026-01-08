ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Синовете на Кривия, Божинов и Армандо тренират с Локо, в групата са още шестима младоци
Автор: Стойчо Генов 08:53Коментари (0)679
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Синовете на трима известни футболисти от близкото минало - Валери Божинов, Александър Александров - Кривия и Армен Амбарцумян - Армандо, тренират в момента с представителния отбор на Локомотив Пловдив. Към тази група може да прибавим и сина на директора на детско-юношеската школа и същевременно член на Съвета на директорите на акционерното дружество Димитър Палазов.

И четиримата младоци играят в дублиращия състав на черно-белите, който се подвизава в Трета лига - Югоизточна група. Това са Даниел Амбарцумян, Александър Александров - младши, Валери Божинов - младши и Радослав Палазов.

Освен изброените четирима, още петима таланти от "черно-бялата" школа заслужиха доверието на Душан Косич да тренират в началото на предсезонната подготовка с представителния отбор. Това са вратарят Петър Кръстев (U18), както и Мерт Салим (втори отбор), Денис Кирашки (U18), Иван Байловски (U18) и Тодор Гергишанов (U18).

Още по темата: общо новини по темата: 354
07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов: Жоку е контузен! Ще опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо
 Локомотив се раздели с още един от своите футболисти, макар и временно
 Димитър Илиев претърпя операция, сваля шината след две седмици
 Головата машина на Марица почна подготовка с Локо
 БГ Роналдо: Обичам Ботев, ходя и по мачове! Надявам се да приземим Локо за Купата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: