Хуан Переа пътува за София, за да премине прегледи в Левски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08Коментари (0)369
©
Нападателят на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа пътува за София, за да премине прегледи в Левски. Окончателното споразумение между всички страни изглежда е постигнато и 26-годишният колумбиец ще облече синята фланелка, ако резултатите от медицинските тестове се окажат задоволяващи.

Клубът от "Герена“ ще плати трансфера на Переа с парите от сделката за Борислав Рупанов с Гурник (Забже), твърди Блиц. В банковата сметка на Левски ще постъпят 350 000 евро от полския клуб.

Сагата с Хуан Переа продължава вече доста време, но изглежда ще приключи съвсем скоро и "сините“ ще се сдобият с второ зимно попълнение. Първото беше Армстронг Око-Флекс от Ботев (Пловдив).

Засега от ПФК Локомотив Пловдив не са коментирали официално развитието по трансфера на Хуан Переа.
 Трибуна Бесика: За честта на Пловдив, за Локомотив, до последен дъх!
 Представители на Локо и Ботев участваха във важна среща относно лицензирането на клубовете
 Водят се разговори, това ще е следващият изходящ трансфер в Локомотив
 Сериозен обрат с бъдещето на Хуан Переа
 Градушка прекрати контролата на Локо в Турция, младок с първи гол за черно-белите
