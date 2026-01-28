© Нападателят на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа пътува за София, за да премине прегледи в Левски. Окончателното споразумение между всички страни изглежда е постигнато и 26-годишният колумбиец ще облече синята фланелка, ако резултатите от медицинските тестове се окажат задоволяващи.



Клубът от "Герена“ ще плати трансфера на Переа с парите от сделката за Борислав Рупанов с Гурник (Забже), твърди Блиц. В банковата сметка на Левски ще постъпят 350 000 евро от полския клуб.



Сагата с Хуан Переа продължава вече доста време, но изглежда ще приключи съвсем скоро и "сините“ ще се сдобият с второ зимно попълнение. Първото беше Армстронг Око-Флекс от Ботев (Пловдив).



Засега от ПФК Локомотив Пловдив не са коментирали официално развитието по трансфера на Хуан Переа.