Втора траурна новина натъжи локомотивската общност в днешния ден. След като, последва ново тъжно съобщение от "черно-бялата" организация.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:С дълбока скръб Фенклуб Локомотив Пловдив съобщава, че ни напусна Леонид Леонидов.Роден през 1934 година, едва 25-годишен той постъпва на работа в Локомотив Пловдив, където посвещава живота си на клуба и на черно-бялата идея. В продължение на повече от 60 години Леонид Леонидов е неразделна част от семейството на Локомотив Пловдив, като оставя своя отпечатък в множество клубове – футбол, шахмат, волейбол и борба.През годините той се ангажира с редица дейности като организатор и администратор, а със своята всеотдайност, почтеност и трудолюбие се превръща в пример за всички нас.Като верен привърженик често присъстваше на мачовете на стадион "Локомотив“, а от самото начало бе и сред най-скъпите гости на ежегодните издания на Черно-бялата Коледа.С делата и човечността си Леонид Леонидов завинаги ще остане в историята и сърцата на цялата черно-бяла общност.Поклон пред светлата му памет!Бог да го прости!