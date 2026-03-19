Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тъжна вест попари днес локомотивската общност. От фенклуба на "черно-белите" информираха за кончината на София Николова.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от "Лаута":

От името на Фенклуб Локомотив Пловдив изказваме нашите най-искрени съболезнования на близките и семейството на София Николова.

В този труден момент сме съпричастни към болката ви и ви пожелаваме сили и кураж!

Светла ѝ памет!

Екипът на Plovdiv24.bg също изказва съболезнования на близките и семейството на София Николова.