"Трибуна Бесика": Изтървем ли България, изтървали сме всичко

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" отбелязаха 117-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.



Привържениците разпънаха огромен плакат на оградата на спортен комплекс "Локомотив" откъм улица "Цветан Лазаров".



На него пише: Свободен, социален, национален! Независима България 22.09.1908 г.



Ето какво написаха от "Трибуна Бесика" в своята страница във Фейсбук:



"Изтървем ли България, изтървали сме всичко."



Честит празник на свободата, достойнството и националния дух!



Да пребъде България и да живее българският народ!