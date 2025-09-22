ИЗПРАТИ НОВИНА
"Трибуна Бесика": Изтървем ли България, изтървали сме всичко
Автор: Стойчо Генов 10:16
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" отбелязаха 117-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

Привържениците разпънаха огромен плакат на оградата на спортен комплекс "Локомотив" откъм улица "Цветан Лазаров".

На него пише: Свободен, социален, национален! Независима България 22.09.1908 г.

Ето какво написаха от "Трибуна Бесика" в своята страница във Фейсбук:

"Изтървем ли България, изтървали сме всичко."

Честит празник на свободата, достойнството и националния дух!

Да пребъде България и да живее българският народ!
