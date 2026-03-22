Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Ботев (Враца) в мач от 27-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес от 17:30 часа на “Христо Ботев" във Враца.

Халфовете Каталин Иту и Миха Търдан се завръщат в групата на Локомотив.

Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, вратарят Боян Милосавлиевич ще пропусне срещата заради наказание.

На негово място влиза талантът от U17 Симеон Георгиев.

Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на треньора Душан Косич.

Ето на кои футболисти ще разчита словенският специалист:

Петър Зовко, Симеон Георгиев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиен Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Жоел Цварц.