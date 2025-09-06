ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:23
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски направи любопитни коментари относно капитана на тима Димитър Илиев в предаването "Цената на успеха“.

"Не ме интересува Митко Илиев как ще реагира на тези мои думи. Аз съм го оставил в отбора, за да помага, когато има нужда. Той вече е на преклонна възраст. Футболът дава много, но и взима много. Няма как вече да играе по 90 минути“, заяви Крушарски.

Босът на "черно-белите“ припомни и заслугите на Илиев в клуба: "Преди можеше да играе по пълни мачове, беше носител на Купата, Футболист на годината два пъти, но това е благодарение на колектива и… кофти характера на Бруно Акрапович.“

Крушарски коментира и влиянието на бившия треньор на Локо Пловдив:

"Бруно въведе тренировки в 7 часа сутринта. Може би затова Митко му се е разсърдил. Но Илиев трябва да е благодарен, защото по това време успя да стане Футболист на годината два пъти. Двете купи и Суперкупата са благодарение на реда, установен от Акрапович.“

С думите си Крушарски поставя акцент върху ролята на дисциплината и колектива в успехите на клуба, докато същевременно подчертава, че футболистите, дори и легенди като Илиев, имат своите физически ограничения с времето.
