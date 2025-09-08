Титуляр на Локомотив се обвърза за още три години с клуба

© ПФК Локомотив Пловдив подписа нов договор с Ефе Али. Полузащитникът ще продължи да носи екипа на "черно-белите“, като новият контракт е за период от три години, съобщиха от "Лаута".



Ефе Али е роден на 03.01.2003 година в Хасково. До този момент има общо 51 мача и 4 гола за Локомотив във всички турнири.



ПФК Локомотив Пловдив желае още успехи на Ефе Али с екипа на "черно-белите“, завършва официалното съобщение от клуба.