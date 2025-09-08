ИЗПРАТИ НОВИНА
Титуляр на Локомотив се обвърза за още три години с клуба
Автор: Стойчо Генов 14:32
ПФК Локомотив Пловдив подписа нов договор с Ефе Али. Полузащитникът ще продължи да носи екипа на "черно-белите“, като новият контракт е за период от три години, съобщиха от "Лаута".

Ефе Али е роден на 03.01.2003 година в Хасково. До този момент има общо 51 мача и 4 гола за Локомотив във всички турнири.

ПФК Локомотив Пловдив желае още успехи на Ефе Али с екипа на "черно-белите“, завършва официалното съобщение от клуба.
 Късна драма на "Лаута" с два гола в последната минута
 Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович
 Крушарски разрешил допълнителна селекция, ще има още нови в Локо
 Локо пусна двойни билети за дербитата срещу Лудогорец и Левски
 Бонев бележи при разгрома над Испания с 8:3: Псуваха съдията, а един дори го удари с юмрук
