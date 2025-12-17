ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Душан Косич подписа нов дългосрочен договор с Локомотив Пловдив
Автор: Стойчо Генов 11:52Коментари (2)486
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич подписа нов договор с “черно-белите", похвалиха се от "Лаута".

Словенският специалист се обвърза с клуба до лятото на 2028 година.

"Желаем още много успехи на Душан Косич начело на Локомотив", написаха по този повод от "черно-белия клуб".
Още по темата: общо новини по темата: 336
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Прекрасна новина, индианците треперят. Идва много класен нападател.
0
 
 
Вземи им повече бутилки с вода, Каква съдба,завинаги погребани.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Момчето си отива! Емоционална раздяла на Петър Андреев с родния Локомотив
 Крушарски: Поставям оценка "среден 3" на отбора! Дано доживея Локомотив да стане шампион!
 Локо обяви старта на зимната подготовка и лагер в Турция
 Фенклубът на Локо: Черно-бял триумф! Духът, борбеността и традицията живеят чрез хората
 Звезда от "Биг Брадър" зарадва малки локомотивци
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: