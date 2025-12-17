Душан Косич подписа нов дългосрочен договор с Локомотив Пловдив

© Plovdiv24.bg Треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич подписа нов договор с “черно-белите", похвалиха се от "Лаута".



Словенският специалист се обвърза с клуба до лятото на 2028 година.



"Желаем още много успехи на Душан Косич начело на Локомотив", написаха по този повод от "черно-белия клуб".