Локо пожела успех на Тодор Павлов в мача срещу Шотландия

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Тодор Павлов отново получи повиквателна за младежкия национален отбор на България, съобщиха от "Лаута".



Централният защитник попада в списъка на селекционера Тодор Янчев за следния мач от европейските квалификации на УЕФА за ЕВРО 2027:



18.11 – 19:30 часа: Шотландия – България



Пожелаваме успех на Тодор Павлов и България U21 в предстоящите срещи, обявиха от ПФК Локомотив Пловдив.