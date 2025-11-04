ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо пожела успех на Тодор Павлов в мача срещу Шотландия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36Коментари (0)144
©
Футболистът на Локомотив (Пловдив) Тодор Павлов отново получи повиквателна за младежкия национален отбор на България, съобщиха от "Лаута".

Централният защитник попада в списъка на селекционера Тодор Янчев за следния мач от европейските квалификации на УЕФА за ЕВРО 2027:

18.11 – 19:30 часа: Шотландия – България

Пожелаваме успех на Тодор Павлов и България U21 в предстоящите срещи, обявиха от ПФК Локомотив Пловдив.
