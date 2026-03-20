Халфът на Локомотив Пловдив Франсиско Политино ще трябва да изчака още неопределено време, за да направи своя дебют за националния отбор на Палестина.
Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, роденият в Аржентина полузащитник получи повиквателна за два мача на Палестина срещу Бенин и Мавритания на 27 и 31 март. Двубоите трябваше да се играят в Мароко.
Днес обаче палестинската футболна асоциация отменени мачовете заради конфликта в Близкия Изток. Решението бе взето заради сериозните затруднения при пътуванията в региона след американско-израелските удари срещу Иран.
"Безопасността на играчите и техническия и административен персонал остава наш основен приоритет“, се казва в официалното изявление.
По-голямата част от палестинските национали играят в първенствата на страните от Персийския залив и за тях ще е сериозен проблем да напуснат градовете и да пътуват до Мароко.
Франсиско Политино има аржентински и италиански паспорт, а правото да играе за Палестина получи заради роднинска връзка на майка му.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Plovdiv24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|Още по темата:
|общо новини по темата: 503
|
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.