Халфът на Локомотив Пловдив Франсиско Политино ще трябва да изчака още неопределено време, за да направи своя дебют за националния отбор на Палестина.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, роденият в Аржентина полузащитник получи повиквателна за два мача на Палестина срещу Бенин и Мавритания на 27 и 31 март. Двубоите трябваше да се играят в Мароко.

Днес обаче палестинската футболна асоциация отменени мачовете заради конфликта в Близкия Изток. Решението бе взето заради сериозните затруднения при пътуванията в региона след американско-израелските удари срещу Иран.

"Безопасността на играчите и техническия и административен персонал остава наш основен приоритет“, се казва в официалното изявление.

По-голямата част от палестинските национали играят в първенствата на страните от Персийския залив и за тях ще е сериозен проблем да напуснат градовете и да пътуват до Мароко.

Франсиско Политино има аржентински и италиански паспорт, а правото да играе за Палестина получи заради роднинска връзка на майка му.