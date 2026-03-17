Франсиско Политино получи дебютна повиквателна за националния отбор на Палестина, съобщиха от "Лаута". Предстои полузащитникът да вземе участие в две проверки на 27 и 31 март.
Франсиско Политино е роден в Аржентина, но има право да играе за Палестина по майчина линия. Именно тази опция е дала право на футболната федерация да разчита на него.
Отборът на Палестина ще изиграе две срещи, които са част от приятелски турнир в Мароко. Съперници ще бъдат Бенин и Мавритания.
"Желаем успех на Франсиско Политино в предстоящите мачове", написаха по този повод от ПФК Локомотив.
