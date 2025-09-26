© Plovdiv24.bg виж галерията Защитникът на Локомотив Пловдив Мартин Русков изигра пореден силен мач и бе един от най-добрите на терена при победата над Левски с 1:0.



Ето какво заяви бившият капитан на Беласица за мача и за адаптацията си в Пловдив:



Напълно заслужена победа. Целият отбор беше фокусиран, дадохме всичко от себе си и изпълнихме задачите, които треньорът ни беше дал. Бяхме ги разучили добре. Бяхме подготвени и мисля, че се справихме добре.



Ние бяхме длъжници на феновете заради загубата в предишния кръг и трябваше да се реваншираме. Смятам, че го направихме по най-добрия начин.



Смятам, че стигнах дотук с много тренировки и подготовка. Още като бях в Беласица, се подготвях. Трябваше да съм готов, защото знаех, че един ден ще получа шанс да направя прехода от Втора лига към елита.



