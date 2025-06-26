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Захар и Назар Терпугови тренират с Локо в Говедарци, ето пълната група за лагера
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:06Коментари (0)0
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Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) вече се готви на летния си лагер в Боровец. До 10 юли "черно-белите“ ще тренират в Говедарци и Самоков, като за този период са предвидени и три контролни срещи.

Първото занимание днес бе на терените в Говедарци.

Сред футболистите, които заминаха с отбора, попаднаха трите нови попълнения Еспиноса, Кова и Политино, както и Мартин Атанасов, Мартин Русков, Николай Николаев, Лусиано Барбас, Теодор Георгиев, Захар Терпугов и Назар Терпугов.

Групата за лагера:

Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян (втори отбор), Адриан Кова, Калоян Костов, Мерт Салим (втори отбор), Мартин Русков, Тодор Павлов, Николай Николаев, Пламен Петров (втори отбор), Видол Сейменски, Енцо Еспиноса, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас, Ефе Али, Ивайло Иванов, Ивайло Марков, Теодор Георгиев, Иван Узунов, Франсиско Политино, Жулиан Лами, Петър Андреев, Димитър Илиев, Захар Терпугов, Назар Терпугов, Аксел Велев (втори отбор), Хуан Переа.

По-късно към "черно-белите“ ще се присъедини и Парвиз Умарбаев.

Контролите на Локомотив:

30.06 – Славия /в Симитли/

05.07 – Арда /в Самоков/

09.07 – Локомотив София /в Самоков/
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