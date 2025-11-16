© Отиде си едно огромно "черно-бяло" сърце! От този свят ни напусна Георги Момчилов - първият председател на Клуба на привържениците на Локомотив Пловдив.



Тъжната новина съобщиха от фенклуба на "черно-белите".



In memoriam



Георги Момчилов



Отиде си едно голямо черно-бяло сърце! Първият председател на първия клуб на привърженици в България напусна този свят. В сивите времена на 1988 г., когато организации като нашата бяха табу, първопроходците в черно-бяло положиха основите, а Георги Момчилов застана уверено начело на Клуба на привържениците на Локомотив Пловдив.



Почивай в мир!



Завинаги един от нас!



Погребението ще се състои в понеделник, 17.11.2025, в 13:00 часа на Централни гробища.



