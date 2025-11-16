ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Отиде си огромно "черно-бяло" сърце - първият председател на фенклуба на Локомотив
Автор: Стойчо Генов 13:32Коментари (0)0
©
Отиде си едно огромно "черно-бяло" сърце! От този свят ни напусна Георги Момчилов - първият председател на Клуба на привържениците на Локомотив Пловдив.

Тъжната новина съобщиха от фенклуба на "черно-белите".

In memoriam

Георги Момчилов

Отиде си едно голямо черно-бяло сърце! Първият председател на първия клуб на привърженици в България напусна този свят. В сивите времена на 1988 г., когато организации като нашата бяха табу, първопроходците в черно-бяло положиха основите, а Георги Момчилов застана уверено начело на Клуба на привържениците на Локомотив Пловдив.

Почивай в мир!

Завинаги един от нас!

Погребението ще се състои в понеделник, 17.11.2025, в 13:00 часа на Централни гробища.

Още по темата: общо новини по темата: 295
16.11.2025
14.11.2025
12.11.2025
11.11.2025
09.11.2025
08.11.2025
предишна страница [ 1/50 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Тестове провериха състоянието на всеки един футболист на Локомотив Пловдив
 Ветераните на Локо спечелиха международния турнир на "Лаута", Ботев завърши трети
 Жребият размина Локо и Ботев в полуфиналите от турнира за ветерани на "Лаута"
 Локомотив се похвали с юношески национал, повикан за две контроли срещу Унгария
 Ботев е втори по посещаемост този сезон, Локомотив е 6-и
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: