Глобиха Локомотив за обидни и нецензурни скандирания

© Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес поредна глоба на ПФК Локомотив заради поведението на "черно-белите" привърженици в мача от 9-ия кръг срещу ЦСКА 1948, загубен с 0:4 в Бистрица.



Този път от футболната ни централа не са санкционирали другия пловдивски тим - ПФК Ботев.



Ето какво гласи решението на ДК за двубоя ЦСКА 1948 - Локо Пд:



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.



ДК задължава ПФК "Локомотив" Пловдив да възстанови щетите на стадион "Витоша" гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.