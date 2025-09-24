ИЗПРАТИ НОВИНА
Глобиха Локомотив за обидни и нецензурни скандирания
Автор: Стойчо Генов 15:43Коментари (0)186
©
Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес поредна глоба на ПФК Локомотив заради поведението на "черно-белите" привърженици в мача от 9-ия кръг срещу ЦСКА 1948, загубен с 0:4 в Бистрица.

Този път от футболната ни централа не са санкционирали другия пловдивски тим - ПФК Ботев.

Ето какво гласи решението на ДК за двубоя ЦСКА 1948 - Локо Пд:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ПФК "Локомотив" Пловдив да възстанови щетите на стадион "Витоша" гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.
