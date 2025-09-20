© Plovdiv24.bg Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич прие сравнително спокойно първата загуба на своя тим от началото на сезона. Поражението от ЦСКА 1948 с 0:4 е най-тежко за черно-белите под ръководството на словенския специалист.



Ето какво каза Косич след края на двубоя на стадион "Витоша" в Бистрица:



Днес играхме срещу традицията. Тук имаме проблеми. Трудно можем да спечелим, гледайки резултатите от предишните срещи.



През първото полувреме имахме наколко ситуации, които можехме да отиграем по-добре. През втората част не бяхме достатъчно дисциплинирани, а те знаят много добре как да наказват грешките.



Днес не беше най-добрият ни ден. Опитахме да дадем всичко от себе си. След първия гол трябваше да се отворим, но получихме още проблеми.



Забравяме този мач, няма време да плачем и започваме да се готвим за Левски.



Трябва да се учим от този двубой. Ако искаш да печелиш такива мачове, трябва да си перфектен, а ние не бяхме.



Ясно е, че футболистите са разочаровани. Ще опитаме по-здраво в тренировките и да се надяваме, че някои от контузените ще се завърнат за мача с Левски.



