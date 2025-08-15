ИЗПРАТИ НОВИНА
Довечера Локо може да се доближи само на една точка от върха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:16
© Plovdiv24.bg
Локомотив Пловдив приема Славия на стадиона в парк "Лаута" в двубой от 5-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на срещата ще бъде Станимир Тренчев. Мачът започва в 21.15 часа.

Пловдивчани се представят стабилно от началото на сезона и заемат 5-о място в класирането с актив от 8 точки. "Смърфовете" не познават вкуса на поражението и впечатляват с изключително стабилна защита, допуснала само един гол в първите четири мача. В последния кръг Локо записа нулево равенство при визитата си на Арда в Кърджали.

Славия стартира изключително трудно новата кампания. “Белите" са 14-и с едва 1 точка и имат 9 допуснати гола – едно от най-слабите представяния в лигата в дефанзивен план. Отборът на Златомир Загорчич загуби тежко с 0:3 от Лудогорец в предишния кръг и пристига в Пловдив под сериозно напрежение.

При победа "черно-белите" ще се доближат само на една точка от лидерите Лудогорец и Левски и ще влязат в Топ 3, макар и с мач повече.
