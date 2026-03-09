Душан Косич не скри разочарованието си от злощастната загуба от Левски с 0:1 в София.
Ето какво заяви словенският футболист след края на двубоя на стадион "Георги Аспарухов":
Момчетата показаха брилянтна дисциплина. Работихме заедно като отбор. Имахме ситуации да нараним Левски, но не успяхме да се възползваме от тях. И накрая тази ситуация ...
Сега питах съдиите дали това е дузпа. Отговориха ми категорично, че според тях е 100-процентова.
Може би тази загуба ще ни направи по-силни, но трябва да се стегнем за предстоящия мач със Септември.
Преди дузпата имахме няколко възможности да стреляме към вратата, да завършим атаките и съм ядосан за това, че не го направихме по най-добрия начин. Трябваше да играем по-опростено.
Но нямаме друг изход - работа по време на тренировки и мачове. Това е единствената ни възможност. Няма смисъл да се оплакваме заради липсващите контузени футболисти.
Това бе точно такъв мач, в който ние се нуждаем от Жоел Цварц - да задържа топката, да ангажира постоянно противниковите защитници.
Нямахме и 3 дни след загубата с 0:5, но днес се борихме мъжки. Тази загуба боли, съжалявам за моите играчи. Но има още много двубои и имаме време да се реваншираме.
