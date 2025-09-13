© виж галерията ПФК Локомотив Пловдив, Фенклуб Локомотив Пловдив и БК "Локомотив Пловдив" са за поредна година част от благотворителния фестивал НОЩ на ангелите! На "черно-белия" щанд ще откриете разнообразие от артикули!



Днес в 11:30 часа футболистите Хуан Переа, Боян Милосавлиевич, Димитър Илиев, Ефе Али и Ивайло Иванов бяха специални гости на локомотивския щанд! Те бяха в компанията и на баскетболисти от БК "Локомотив Пловдив"!



Всички те зарадваха малки и големи, като позираха за снимки и раздадоха редица автографи!



Благотворителният базар продължава днес и утре на Гребната база в Пловдив!



Елате, подкрепете, купете, дарете - и бъдете част от доброто, обявиха по този повод от ПФК Локомотив Пловдив.