ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Футболисти и баскетболисти на Локомотив зарадваха малки и големи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:10Коментари (2)434
©
виж галерията
ПФК Локомотив Пловдив, Фенклуб Локомотив Пловдив и БК "Локомотив Пловдив" са за поредна година част от благотворителния фестивал НОЩ на ангелите! На "черно-белия" щанд ще откриете разнообразие от артикули!

Днес в 11:30 часа футболистите Хуан Переа, Боян Милосавлиевич, Димитър Илиев, Ефе Али и Ивайло Иванов бяха специални гости на локомотивския щанд! Те бяха в компанията и на баскетболисти от БК "Локомотив Пловдив"!

Всички те зарадваха малки и големи, като позираха за снимки и раздадоха редица автографи!

Благотворителният базар продължава днес и утре на Гребната база в Пловдив!

Елате, подкрепете, купете, дарете - и бъдете част от доброто, обявиха по този повод от ПФК Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 196
12.09.2025
12.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
10.09.2025
10.09.2025
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Абе ами къде са волейболистите от Марек?
-1
 
 
Гордостта на Пловдив сме ние, символът на този град, на седемте тепета гордо, вей се черно-белия флаг!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Локо удари Ботев с гол в последната секунда за Купата на БФС
 Ангел Лясков също подписа с Локо (Сф)
 Локо с поредно ново попълнение
 Димитър Илиев награди шампиони и призьори в детски турнир в Пловдив
 Душан Косич: Мястото на Локомотив Пловдив е на върха в българския футбол
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: