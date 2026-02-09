Локо представи заместник на Переа! Първи думи на нидерландеца, играл за последно в Германия

© ПФК Локомотив Пловдив представи заместник на продадения в левски Хуан Переа. Черно-белите подписаха договор с Жоел Цварц. Нападателят официално стана днес част от клуба с контракт за година и половина.



Жоел Цварц e роден на 26.04.1999 година в Ротердам, Нидерландия. Минал е през школите на Спарта, Екселсиор и Фейенорд. Състезавал се е за Екселсиор, Ян Регенсбург, АДО Ден Хааг и Мюнхен 1860. За последно е бил част от състава на Оснабрюк. Има записани срещи и за юношеския национален отбор на Нидерландия U19.



Ето какво заяви Цварц пред официалния клубен сайт:



"Щастлив съм да бъда тук, нямам търпение да облека черно-белия екип! Благодарен съм за възможността и се надявам, че заедно ще направим нещо запомнящо се. Прочетох, че феновете на клуба са изключително страстни и верни, и именно тяхната подкрепа ще ме мотивира още повече да дам най-доброто от себе си за клуба."