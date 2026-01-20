Сираков пристига днес в Турция за заключителни преговори с Локо и Хуан Переа

© От Левски са отправили официално предложение към Локомотив Пловдив и Хуан Переа. На този етап от "Лаута“ са обявили, че ще помислят върху него. Същото важи и за самия футболист.



Според запознати "сините“ и "черно-белите“ почти нямат разминавания и бързо ще намерят общ език. Остава само Хуан Переа да се разбере с гранда, както и неговите мениджъри. Те доста са били повишили очакванията си, след като се разбра, че Левски има интерес към Хуан.



"Надяваме се, че всичко ще мине нормално. Все пак имаме политика, която следваме и не може да я променим“, коментираха от "Герена“.



Разговорите между двете страни ще продължат в Турция, където днес ще пристигнат Наско Сираков и Даниел Боримиров, информира "Мач Телеграф". Локомотив Пловдив също води подготовка в югоизточната ни съседка и се очаква Хуан Переа да има директен разговор с шефовете на Левски.