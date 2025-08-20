ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локомотив ще проведе тренировъчен лагер във Варна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:18Коментари (0)246
©
Представителният отбор на Локомотив ще проведе тренировъчен лагер във Варна. Пред "черно-белите“ предстоят две поредни гостувания в морската ни столица, като пловдивчани няма да се прибират след първата среща, а ще останат край морето.

В петък (22.08) Локомотив ще замине за Варна, а ден по-късно е мача с Черно море. Двубоят е с начален час 21:15 часа. След това "черно-белите“ ще продължат престоя си край морето до мача със Спартак. Срещата със "соколите“ е насрочен за събота (30.08) от 19:00 часа.

Още по темата: общо новини по темата: 154
20.08.2025
19.08.2025
18.08.2025
16.08.2025
15.08.2025
15.08.2025
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локомотив ще проведе тренировъчен лагер във Варна
 Лукас Риян пропуска двата мача на Локо Пловдив във Варна
 Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадион "Тича"
 Дубълът на Локомотив записа втора поредна загуба
 Героят на Локо: Благодаря на психоложката, Тома и треньорския щаб, че ми подадоха ръка, когато бях навел главата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: