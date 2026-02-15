ИЗПРАТИ НОВИНА
Душан Косич: Оцеляхме! Една точка, но с усещане за три
Автор: Стойчо Генов 14:42
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри, че е останал щастлив от равенството 1:1 срещу Черно море, което дойде след късен изравнителен гол на Жоел Цварц.

Ето какво каза словенският специалист след края на двубоя на "Лаута":

Една точка, но с усещане за три. Уважавам черно море, те са много сериозен отбор. Знаех, че ще ни бъде трудно, защото очаквах това да е най-тежкият ни мач от началото на годината.

Успяхме да изравним благодарение на нашия дух, на енергията на футболистите, както и на енергията на феновете ни. Това бяха основните причини да не се предадем и в крайна сметка оцеляхме.

Когато си с човек по-малко е трудно да печелиш. Вярвахме, че обратът е възможен.

Относно червения картон - лош късмет и лошо решение за Севи Идриз. Той е много млад и трябва да учи много неща. Никога не съм казвал на моите играчи да бъдат прескалено агресивни. Казвал съм им да бъдат умни. Дано да го накажат само един мач.

Младите футболисти се представиха дори по-добре от това, което очаквах от тях. Горд съм с всеки един от футболистите. Дори с тези, които играха по-малко и тези, които не се появиха в игра.

