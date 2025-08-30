© Plovdiv24.bg Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич логично бе в отлично настроение, след като отборът му победи Спартак (Варна) с 2:1 като гост и вече е временен лидер в класирането на Първа лига.



Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя в морската ни столица:



Доста неща се получават добре за нас. Много съм доволен от първото ни полувреме, когато пресирахме добре и бяхме агресивни по терена. След това обаче спряхме и Спартак имаше доста шансове. Не бяхме достатъчно агресивни, а те са добър отбор.



В крайна сметка изчаквахме шансовете си и успяхме да отбележим нов гол с човек по-малко.



Всичко това са емоции. Момчетата доказаха от последните мачове, че могат да направят всичко. Трудят се много на терена, а сега ще получат няколко свободни дни.



В кръга на шегата, яд ме е, че сезонът не свършва сега. Ще направим всичко възможно да бъдем физически по-добри, да показваме амбициите си и да печелим още мачове. Да държим нивото си на игра от първото полувреме.



