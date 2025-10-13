Легендата празнува! Честито на голмайстор №1 в родния елит за всички времена

© Plovdiv24.bg Легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров празнува днес 45-ия си рожден ден. Нападателят, който сложи край на състезателната си кариера със звезден бенефис на "Лаута", е голмайстор №1 за всички времена в родния елит с 256 попадения. Императора е №2 по изиграни мачове в историята на "А" група с 456 срещи.



154 от своите голове Мартин Камбуров вкарва с екипа на Локомотив Пловдив. С черно-белите става 4 пъти голмайстор на първенството, шампион (2004), носител на Суперкупата на България (2004) и бронзов медалист (2005).



Рожденикът бе поздравен от ПФК Локомотив Пловдив.



"Шампионът на България с Локомотив Мартин Камбуров празнува днес своя рожден ден! Рекордьорът по попадения в елитната ни група за всички времена, който проведе през юни своя бенефис пред хиляди на “Лаута", навършва 45 години! С пожелания за здраве, щастие и късмет", написаха от "черно-белия" клуб.



Екипът на Plovdiv24.bg също честити празника на Мартин Камбуров, като му пожелава здраве и късмет в живота!



