ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Легендата празнува! Честито на голмайстор №1 в родния елит за всички времена
Автор: Стойчо Генов 09:27Коментари (0)452
© Plovdiv24.bg
Легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров празнува днес 45-ия си рожден ден. Нападателят, който сложи край на състезателната си кариера със звезден бенефис на "Лаута", е голмайстор №1 за всички времена в родния елит с 256 попадения. Императора е №2 по изиграни мачове в историята на "А" група с 456 срещи.

154 от своите голове Мартин Камбуров вкарва с екипа на Локомотив Пловдив. С черно-белите става 4 пъти голмайстор на първенството, шампион (2004), носител на Суперкупата на България (2004) и бронзов медалист (2005).

Рожденикът бе поздравен от ПФК Локомотив Пловдив.

"Шампионът на България с Локомотив Мартин Камбуров празнува днес своя рожден ден! Рекордьорът по попадения в елитната ни група за всички времена, който проведе през юни своя бенефис пред хиляди на “Лаута", навършва 45 години! С пожелания за здраве, щастие и късмет", написаха от "черно-белия" клуб.

Екипът на Plovdiv24.bg също честити празника на Мартин Камбуров, като му пожелава здраве и късмет в живота!

Още по темата: общо новини по темата: 252
11.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
09.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юношите на Локо с две победи над отбори от академията на Лилчо Арсов
 Крушарски щастлив на "Лаута" в компанията на Христо Бонев и Чавдар Цветков
 Ясни са съперниците на Ботев и Локо за Купата на България
 Трима пловдивчани играха за България U19 при драматична загуба с гол в добавеното време
 Локомотив приключи седмицата със закрита контрола срещу втория отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: