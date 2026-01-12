Честит рожден ден на Константин Павлов - доктора на Локомотив

© Днес своя рожден ден празнува клубният лекар на Локомотив Пловдив - д-р Константин Павлов. Той навършва 58 години.



Д-р Павлов е роден на 12 януари 1968 г. и е неизменна част от клуба от 2010 година насам, като с професионализъм и всеотдайност се грижи за здравето на футболистите.



ПФК Локомотив пожелава на д-р Константин Павлов здраве, щастие и много професионални и лични успехи! Благодарим му за всеотдайната работа и грижите, благодарение на които играчите ни са винаги в отлично здравословно състояние, написаха по този повод от "Лаута".