Бизнесмен дразни левскари с Переа: Ще видим колко е ваш! Ще изскимтите задължително!
Автор: Стойчо Генов 17:14Коментари (1)307
©
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов потвърди интереса на неговия клуб към нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа. Бизнесменът направи няколко любопитни изказвания в социалната мрежа и по традиция влезе в словесни престрелки с привърженици на Левски.

Шефът на "числата" предизвика реакциите към себе си, след като реши да коментира информация, че немският Хайденхайм проявява интерес към нападателя на ЦСКА Мамаду Диало. "3 кила ойро, bitte", бе краткият коментар на Цветомир Найденов. 

След това привърженик на Левски го провокира със следния коментар:

"Чиче, за 3 кила ойро колко семки ще си купиш от бистришките баби? До живот ще има да чоплиш на онази картофена нива".

Последва отговор на Найденов: "Гофрен, ето ти математика за 2 клас: 3 кила ойро за Диало и после 700 грама за Переа".

Така бизнесменът призна, че е готов да плати 700 000 евро за нападателя на Локомотив при продажба на Диало.

"Не се мъчи за Переа, наш е", написа друг фен на Левски на стената на Найденов във "Фейсбук".

"Чакай да продадем Диало и ще видим колко е ваш".

"Казах ти: само изчакай евентуално да трансферираме Диало и ще изскимтите задължително", бяха другите коментари на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 по темата.
Това вече сега е друго, за 700 000 еуро, лично ще го закарам Хуан Переа на Цецо Найденов. Левски нямат шанс, ние все пак не сме ония селяни, всеки който иска да си бяга от тях!
