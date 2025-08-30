ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо Пловдив атакува върха в Първа лига
Автор: Георги Куситасев 08:36Коментари (0)215
Локомотив (Пловдив) гостува на Спартак във Варна в двубой от 7-и кръг на Първа лига. 

Мачът започва в 19:00 часа българско време на стадион "Спартак" в морската ни столица. 

Домакините се намират на 13-а позиция във временното класиране с актив от едва 4 точки. "Соколите" нямат победа от старта на сезона в елита, регистрирайки 4 равенства и 2 загуби. 

Локомотив са на другия полюс. "Смърфовете", които едва се спасиха през миналата кампания от това да не изпаднат, са на 5-а позиция с 12 пункта от 3 успеха и 3 равенства. Пловдивчани могат да излязат още днес поне временно на върха, ако спечелят гостуването. 

В директните двубои Спартак (Варна) са в серия от 2 поредни успеха.
