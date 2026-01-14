Локо играе с Етър на централния терен на "Лаута", контролата е открита за фенове

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:42Коментари (0)305
© Plovdiv24.bg
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) започва този петък (16.01) с контролите по време на зимната си подготовка.

Първият съперник на “черно-белите" за тази календарна година ще е Етър (Велико Търново). Двубоят е планиран за 14:30 часа на стадион “Локомотив".

Контролната среща ще бъде открита за фенове и журналисти, уточниха от "Лаута".
