Локо играе с Етър на централния терен на "Лаута", контролата е открита за фенове

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) започва този петък (16.01) с контролите по време на зимната си подготовка.



Първият съперник на “черно-белите" за тази календарна година ще е Етър (Велико Търново). Двубоят е планиран за 14:30 часа на стадион “Локомотив".



Контролната среща ще бъде открита за фенове и журналисти, уточниха от "Лаута".