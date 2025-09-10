© Instagram виж галерията Най-новото попълнение в Локомотив Пловдив - Крист Лонгвил, направи емоционално изявление, след като подписа професионален договор с черно-белите, видя Plovdiv24.bg. 19-годишното крило използва личния си профил в Инстаграм, за да благодари на семейството и приятелите си.



Лонгвил публикува и първите си две официални снимки с фланелката на Локомотив Пловдив.



Ето какво написа нападателя:



Още от малък винаги съм мечтал да стана професионален футболист. Днес, благодарение на Бог, тази мечта се сбъдва: Току-що подписах първия си професионален договор с Локомотив Пловдив.



Искам да благодаря на Бог за тази благословия, на семейството ми, любимите ми хора, треньорите, съотборниците и всички хора, които вярваха в мен и ме подкрепяха в трудните моменти.



Голямо благодаря на ФК Сол за всичките ми тренировки и на М. Ерик Таба за ценната му помощ.



Да не забравя моя агент Younous Oumouri за неговата работа и съдействие.



Това е само началото на едно ново приключение ... Ще дам всичко в чест на тази фланелка и ще отида възможно най-далече.