Новият в Локо: Сбъднах мечтата си! Това е само началото
Автор: Стойчо Генов 15:03
Най-новото попълнение в Локомотив Пловдив - Крист Лонгвил, направи емоционално изявление, след като подписа професионален договор с черно-белите, видя Plovdiv24.bg. 19-годишното крило използва личния си профил в Инстаграм, за да благодари на семейството и приятелите си.

Лонгвил публикува и първите си две официални снимки с фланелката на Локомотив Пловдив.

Ето какво написа нападателя:

Още от малък винаги съм мечтал да стана професионален футболист. Днес, благодарение на Бог, тази мечта се сбъдва: Току-що подписах първия си професионален договор с Локомотив Пловдив.

Искам да благодаря на Бог за тази благословия, на семейството ми, любимите ми хора, треньорите, съотборниците и всички хора, които вярваха в мен и ме подкрепяха в трудните моменти.

Голямо благодаря на ФК Сол за всичките ми тренировки и на М. Ерик Таба за ценната му помощ.

Да не забравя моя агент Younous Oumouri за неговата работа и съдействие.

Това е само началото на едно ново приключение ... Ще дам всичко в чест на тази фланелка и ще отида възможно най-далече.
