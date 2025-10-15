© виж галерията Вторият капитан на Локомотив Пловдив Парвиз Умарбаев пропусна дузпа при победата на Таджикистан с 3:0 над Малдивите в квалификация за Купата на Азия 2027.



Още в четвъртата минута халфът на черно-белите получи шанс да открие резултата от бялата точка, но 37-годишният страж на гостите Мохамед Файсал отрази удара му, насочен в левия ъгъл. При последвалата добавка обаче Манучехр Сафаров се оказа най-съобразителен и вкара за 1:0.



Шервони Мабатсхоев добави още две попадения в 34-ата и 77-ата минута, с които оформи крайното 3:0 и гарантира убедителния успех на Таджикистан.



С този резултат таджикистанците се изравниха по точки с Филипините на върха в група "B“, като двата отбора имат по десет точки при оставащи два мача до края на квалификациите. В последния кръг на 31 март 2026-а година именно те ще се изправят един срещу друг, а преди това Парвиз Умарбаев и съотборниците му ще гостуват на Източен Тимор.