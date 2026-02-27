Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Лудогорец в мач от 23-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за понеделник (02.03) от 18:00 часа на стадион “Хювефарма Арена" в Разград.Билетите за феновете на “черно-белите" ще са на цена от 5 евро. Пропуските ще се продават в деня на мача, като касата пред сектора за гости ще отвори в 17:00 часа.Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив Пловдив.