Героят на Локо: Беше странно без нашите фенове, надявам се да сме ги зарадвали
20:10
Защитникът на Локомотив Пловдив Адриан Кова бе избран за Играч на мача при победата над Берое с 1:0 на "Лаута". Националът на Венецуела отбеляза единственото попадение в мача, като това бе негов трети гол с черно-белия екип.

Ето какво каза десният бек на Локомотив след успеха над Берое:

Страхотно е, че с мой гол победихме! Надявам се да вкарвам още попадения и да помагам на Локомотив.

Много съм щастлив и за повиквателната за националния отбор на Венецуела. Това е една от моите мечти и се надявам да представям добре страната си.

Берое е силен отбор, имат много футболисти от Аржентина и Испания. Те винаги искат да натискат напред и като цяло беше труден мач.

Ние искаме да продължаваме с доброто ниво, да бъдем в челните позиции. Днес беше странно без нашите фенове. Надявам се да сме ги зарадвали. Искам да им благодаря за тяхната подкрепа.

