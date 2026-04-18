Отборът на Локомотив Пловдив няма да домакинства в София в мачовете си от евротурнирите, ако се класира за тях. От "Лаута" са имали намерение да заявят националния стадион "Васил Левски" като един от вариантите, но са получили отказ заради предстоящи довършителни дейности на пистата и цялостна подмяна на тревния терен.

Поради тази причина ръководството на черно-белите е заявило стадионите в Пазарджик и Стара Загора при евентуално класиране за Лига Европа или Лигата на конференциите.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди няколко дни новият изпълнителен директор на Локомотив Георги Величков потвърди на пресконференция, че единият от вариантите за домакинство е стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Той обаче има лиценз само за първи квалификационен кръг. При всички други случаи Локомотив Пловдив ще домакинства на стадион "Берое“ под Аязмото.

За тима на Душан Косич съществуват две възможности да спечели промоция за Европа. Първата е ако бъде спечелена Купата на България. Втората възможност минава през класиране на 5-о място и победа впоследствие в баража за Европа срещу отбор от първата четворка.