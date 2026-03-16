Изненадваща новина дойде преди минути от "Лаута". Локомотив Пловдив остана без изпълнителен директор, след като Тома Цилев напуска клуба, считано от днес (16 март).

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "черно-белия" футболен клуб:

Уважаеми привърженици,

ПФК Локомотив Пловдив желае да Ви информира, че, считано от днес, Тома Цилев приключва своята работа като изпълнителен директор на клуба. Причината за това решение е изцяло лична и е свързана с нови професионални ангажименти.

Периодът, в който Тома Цилев беше част от ръководството на Локомотив, съвпадна с труден момент за клуба – както в спортно, така и в организационно отношение. През това време отборът успя да запази мястото си в елита на българския футбол след различните перипетии по време на изминалия сезон.

Паралелно със спортните предизвикателства, през този период продължи усилената работа по поддържането на функционираща клубна структура и нормален ежедневен ритъм на работа, въпреки динамичната среда.

Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК Локомотив Пловдив. Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред.

Благодарим ти за всичко! “Черно-бялата" история продължава!