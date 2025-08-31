© виж галерията Фенклубът на Локомотив Пловдив благодари на отбора за раздаването си във вчерашния мач срещу Спартак, който бе спечелен с 2:1 във Варна.



"Черно-бяла Варна! Локо победи Спартак с 1:2 и показа за пореден път своята сила и дух. Благодарим на отбора за себераздаването и на феновете за безкрайната подкрепа – заедно оглавяваме класирането в Първа лига! Само Локо", написаха от Фенклуб Локомотив Пловдив.



Фракцията "Трибуна Бесика" също излезе с подобен пост в официалната си страница и призова за мощна подкрепа в следващия двубой срещу хегемона Лудогорец, който е на 13 септември на "Лаута".



"Черно-бяла доминация във Варна! От сутринта по улиците на града ... до късно вечерта по трибуните. Всичко това за името "Локомотив"! 13.09 - Всички на Лаута!", написаха от "Трибуна Бесика".



