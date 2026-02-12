ИЗПРАТИ НОВИНА
Изненада! Левски купува още един играч от Локо до 10-ина дни?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:30Коментари (0)841
След привличането на Хуан Переа, ръководството на Левски може да закупи още един футболист на Локомотив Пловдив до затварянето на настоящия трансферен прозорец. "Сините“ проявяват сериозен интерес към Каталин Иту, който прави страхотен сезон на "черно-белите“, а преди това игра силно и за Крумовград.

Румънецът, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, може да играе като дясно крило, а освен това е силен и като вътрешен халф. Универсалността му е впечатлила старши треньора на Левски Хулио Веласкес, твърди в днешния си брой "Мач Телеграф“. Възможно е до 24 февруари, когато затваря трансферният прозорец за България, Левски да купи Каталин Иту.

В момента той е с частично скъсване на заден бедрен мускул, заради което пропуска днешното дерби на Пловдив. Засега от ПФК Локомотив не са коментирали дали има официално запитване от други клубове за Каталин Иту.
