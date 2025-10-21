ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама нови тренират с Локомотив, вратар навехна глезен
Автор: Стойчо Генов 15:02
виж галерията
Севи Идриз (вляво) в компанията на Аксел Велев
Две нови имена от детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив се включиха в днешното занимание на представителния тим на черно-белите, съобщиха от "Лаута".

Севи Идриз се присъедини сутринта към тренировката, която се проведе на помощния терен, известен повече с прозвището си Кошарата. Дясното крило е част от втория отбор на пловдивчани, а освен това е и национал на България в гарнитурата до 19 години (набор 2007).

Вратарят Петър Кръстев също проведе тренировка под ръководството на Деян Минев. Той е капитан в отбора на Локомотив до 18 години (набор 2008).

Кръстев бе повикан по спешност, защото вратарят Даниел Амбарцумян пропусна днешното занимание заради навехнат глезен. Синът на бившия страж на Ботев (Пд) Армен Амбарцумян ще отсъства от терените в следващите 2 седмици.
