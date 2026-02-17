ИЗПРАТИ НОВИНА
Прочутата лечителка Марияна провежда терапия на звезда на Локо в Белград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:07
©
Халфът на Локомотив Пловдив Каталин Иту може да пропусне и следващия мач на своя тим. В събота от 15:00 часа черно-белите приемат Спартак Варна. Заради контузия румънският полузащитник не игра в дербито с Ботев за Купата и после с Черно море.

Каталин Иту е заминал за Белград, за да се подложи на терапия при прочутата лечителка Марияна. Румънецът е в Сърбия от миналия понеделник (9 февруари). Първоначално той и Марияна са форсирали лечението с идеята играчът да е готов за сблъсъка с "канарчетата", твърди "Тема спорт". Това обаче не се е случило и затова халфът е продължил по-дълго своята терапия.

Иту се превърна в основна фигура е състава на Душан Косич. Очаква се днес или утре футболистът да се върне в Пловдив.

Мачът със "соколите" ще пропусне и младокът Севи Идриз, който бе изгонен срещу Черно море. На вратата ще се завърне Боян Милосавлиевич.
