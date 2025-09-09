© Футболистът на Локомотив (Пловдив) Петър Андреев се завърна в младежкия национален отбор след силните игри в последните мачове на "смърфовете". 21-годишното крило даде любопитно интервю за "Блиц". Ще се уверите, че БГ Мбапе е ексцентрична личност и момче, което е амбицирано да се развива и да направи име във футбола.



"Колективът в младежкия национален отбор е на топ ниво. Треньорският щаб предразполага футболистите. Надявам се да вземем 6 точки от първите два мача. Всички сме мотивирани", започна Петър Андреев.



Сред най-близките на футболиста на Локомотив (Пловдив) е Никола Илиев от Ботев. "Още от малки сме приятели. Излизаме си в Пловдив, виждаме се. Врагове сме само на терена", обясни крилото.



"Натрупах опит и самочувствие, не се притеснявам от нищо. Вече имам 6 гола в официалните мачове на Локомотив, още ще вкарвам. Приятел съм с Мартин Камбуров, трябва да го изпреваря. Попивам опит от него. Митко Илиев, Парвиз Умарбаев и Кристиан Томов също много ми помагат, но той премина в Черно море. Томов ме возеше, докато бях контузен и с патерици. Лягах отзад в колата му, пусках музиката, той шофираше. И двамата сме фенове на "Фолксваген". Вече карам седма серия. Голф двойката я пазя, тя е от 1986 г. На кадем ми е, за мачовете на "Лаута" ходя с нея. Хората като я видят и им светват очите", разказа още Петър Андреев.



"Нямам дразнители, но с ЦСКА ми върви. Като бик съм, когато видя червено. На Левски още не съм вкарвал. Искам да бележа срещу Ботев. Този сезон се движим много добре, искаме да се класираме в евротурнирите", каза любимецът на феновете на Локомотив (Пд).



"Вкарах гол на ЦСКА и се контузих тежко. Операция, 8 месеца не играх, тежко беше. Помагаха ми психоложката на клуба Диляна, Тома Цилев, докторът Коце Павлов, рехабилитаторът бате Слави, Краси, Христо Бонев ми се обаждаше, постоянно се интересува" (6:30 мин.)



Кой му измисли прякора БГ Мбапе и защо? (8:30 мин.)



"Посвещавам головете на хейтърите. Хора, които не са успели, започват да те тъпчат. Но ти стават фенове, когато видят, че се развиваш. Това ме мотивира. Младите трябва да се развиваме" (9:55 мин.)



"Тепърва започвам да вкарвам, обещавам на феновете на Локомотив", амбициран е Андреев, който разказа пред камерата ни как се запалва по футбола (11:00 мин.)



"Имах вариант за ЦСКА. Следиха ме, но не се стигна до преговори" (13:25 мин.)



"Психически няма как да рухна, аз съм перде. Има един цитат на Златан Ибрахимович - вярвам в себе си, имам си визия и увереност. Много хора го наричат арогантност, аз го наричам самоувереност" (13:53 мин.)



Какво е правил 5 дни в базата на Ботев (Пловдив) в Коматево? (15:00 мин.)



"Който стъпи на "Лаута" се запалва, химия е. Колективът в Локомотив е на топ ниво" (15:40 мин.)



"Обичам бъзиците със съотборниците. Ето с това момче там - Роби Райчев - Манчо. Да, конкуренция сме в атаката, но сме приятели. Излизаме заедно, разкарва ме с "Мерцедеса" си - Белия лебед. Много близък съм още с Борислав Рупанов, Пламен Андреев, Алекс Божев, Коко Илиев, с всички..." (18:20 мин.)



"Нямам приятелка, фокусиран съм върху футбола. Но изскачат тук-там, намират се. Гледаш да не се подхлъзнеш, че става беля" (20:10 мин.)



"Не обичам високите скорости, карам по-небрежно, бавно" (21:10 мин.)



