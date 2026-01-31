ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо приключи с тренировките в Турция, стана ясно каква е травмата на Александров
Автор: Стойчо Генов 11:26Коментари (0)450
©
Отборът на Локомотив Пловдив проведе днес сутринта последната тренировка от зимния си лагер в турския курорт Белек.

Днес от 16:00 часа българско време "черно-белите" излизат срещу украинския ФК Колос в последната си контрола от подготовката. В неделя отборът се прибира в Пловдив.

Междувременно стана ясно каква е травмата на халфа Александър Александров, който се прибра преждевременно в Пловдив. Младокът е с разтегнати връзки на глезена и тази контузия ще го извади от терените за около месец, уточниха от "Лаута".
