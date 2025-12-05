Агитката на Локо: Време е да се завърнем у дома! Ще бъдем на трибуна "Парчевич"

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" направиха важно съобщение, свързано с предстоящия мач срещу Арда.



Двубоят е в събота (6 декември) от 15,00 часа на "Лаута" и ще бъде първи с присъствието на публика след прекратеното градско дерби на 1 ноември.



Агитката на "черно-белите" обяви, че за този двубой се мести на южната трибуна, която те вече ще наричат "Петър Парчевич".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



Приятели,



Поради неприятно стеклите се събития от дербито, феновете, които традиционно заемаме местата си на трибуна "Бесика“, ще бъдем позиционирани на трибуна "Парчевич“ в следващата среща.



Време е да се завърнем у дома - всички на Лаута!