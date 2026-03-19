Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде малко повече информация относно това дали предстои смяна на собствеността в "черно-белия" клуб. Бизнесменът в момента е в Аржентина, откъдето коментира новините за нови инвеститори на "Лаута".

"На финалната права сме на преговорите с французите, близо сме и с турците. Но тук не става въпрос за смяна на собствеността, а за нови инвеститори, които ще помагат. Пловдивчаните да го разберат това. Те веднъж вече провалиха сделка, тази с арабите. Някои от тях много искат Крушарски да го няма, но няма да се откажа от клуба. Ако много искат да заповядат, да извадят пари и ще им дам акции“, избухна пред "Тема спорт" клубният бос.

"За 10 години съм собственикът постигнал най-много за и с Локомотив Пловдив с оглед наличния ресурс. Това остава за историята“, добави Христо Крушарски.