Христо Крушарски даде малко повече информация относно това дали предстои смяна на собствеността в "черно-белия" клуб. Бизнесменът в момента е в Аржентина, откъдето коментира новините за нови инвеститори на "Лаута".
"На финалната права сме на преговорите с французите, близо сме и с турците. Но тук не става въпрос за смяна на собствеността, а за нови инвеститори, които ще помагат. Пловдивчаните да го разберат това. Те веднъж вече провалиха сделка, тази с арабите. Някои от тях много искат Крушарски да го няма, но няма да се откажа от клуба. Ако много искат да заповядат, да извадят пари и ще им дам акции“, избухна пред "Тема спорт" клубният бос.
"За 10 години съм собственикът постигнал най-много за и с Локомотив Пловдив с оглед наличния ресурс. Това остава за историята“, добави Христо Крушарски.
Крушарски: Преговорите с французите са на финалната права, близо сме и с турците
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Промени в централната трибуна на "Лаута"! Кой за какво е отговорен - графици и срокове на изпълнение
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Poco loco
преди 6 мин.
Психото пак е тук,не е лесно да си малоумен педе*аст.После що ви чупят зъбите Лаута Арми,… е затова!!!
мангал от Шикера
преди 2 ч. и 58 мин.
напрао ше ни спукат от инвестиции хахаха
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!