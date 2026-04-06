Сериозни проблеми трябва да разрешава треньорът на Локомотив Душан Косич преди дербито на Пловдив срещу Ботев. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е в сряда (8 април) от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев". Под въпрос до последно ще е участието на трима футболисти на черно-белите, а друг със сигурност вече отпадна от сметките на словенския специалист, научи Plovdiv24.bg.

Дефанзивният халф Ефе Али получи жълт картон при победата над Локомотив София в "железничарското" дерби на "Лаута", а той се оказа негов пети от началото на сезона. Поради тази причина 23-годишният хасковлия ще бъде наказан за една среща от дисциплинарната комисия към БФС.

Друг дефанзивен халф - Мартин Атанасов, получи контузия в двубоя миналия петък, в който игра на поста на ляв краен бранител. Не е ясно дали Атанасов ще бъде на 100 процента възстановен до сряда за сблъсъка на "Източен" 10.

От травма се оплакваше също така бразилският защитник Лукас Риян, който пропусна мача с Локомотив София. Вирусно заболяване пък извади от строя за тази среща Тодор Павлов, който обаче има големи шансове да е на линия за дербито срещу Ботев.

Все още не са готови за пълно натоварване капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, както и централният защитник Калоян Костов.