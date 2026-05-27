Кристъл Палас и Райо Валекано се изправят един срещу друг във финала от Лигата на конференциите. Той ще е от 22:00 часа наше време на стадион "Лайпциг" в едноименния германски град.

Англичаните завършиха чак 15-и в крайното подреждане на Премиър лийг именно заради европейското им участие. Миналият сезон те триумфираха с ФА Къп, в началото на този сезон през август спечелиха Суперкупата на Англия, а днес ще затворят по един или друг начин цикъла, защото мениджърът им - Оливър Глазнер ще напусне клуба. Сенегалският нападател Исмаила Сар стана голмайстор на турнира с 9 попадения и довечера отново ще е основна заплаха за противника.

Шейк Дукуре още не се знае дали ще е готов, а единственият липсващ със сигурност ще е нападателят Еди Нкетия, който ще се върне за новия сезон след травма в бедрото. В директните елиминации Палас отстрани Жрински Мостар (3:1 общ резултат), АЕК Ларнака (2:1), Фиорентина (4:2) и Шахтьор Донецк (5:2).

Райо остана осми в Испания, но по подобие на английския си съперник може да осигури 9-и участник от първенството си в Европа от есента, ако вдигне отличието в Лайпциг. За разлика от Палас, Валекано не може да се похвали със скорошни успехи. Единственият им трофей е от спечелването на Сегунда дивисион през пролетта на 2018-а.

Бразилецът Алешандре Алемао е най-резултатният играч на отбора в надпреварата с 4 гола към днешна дата. Кадровите проблеми пред състава са огромни, защото Луиз Фелипе, Карлос Мартин, Диего Мендес, Абдул Мумин, Ранди Нкета, Фран Перес, Йосуа Вертаут са в лазарета. По пътя до финала Райо Валекано се справи последователно със Самсунспор (3:2), АЕК (4:3) и Страсбург (2:0).

Това ще е първи официален двубой между Кристъл Палас и Райо Валекано.

