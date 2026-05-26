Юношеският отбор на Локомотив Пловдив до 14 години стана шампион в Зоналната група U14, похвалиха се от "Лаута". Малките "смърфове" спечелиха първото място в крайното класиране с актив от 64 точки (20 победи, 4 равенства и 2 загуби) при голова разлика 92-12.

Младите таланти бяха наградени по време на почивката на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев, като заедно отпразнуваха своя успех с феновете на отбора.

От ПФК Локомотив поздравиха момчетата, родени 2012 година, както и техния треньор Даниел Димитров.