Отложиха два мача на Локо заради наводнен терен на "Лаута"

© Два мача от елитните юношески групи, които трябваше да се играят днес в спортен комплекс "Локомотив", бяха отложени. Сава въпрос за двубоите между Локомотив Пловдив и столичния Септември в първенствата на U18 и U17.



Лошото време в последните 24 часа над Пловдив наводни изкуствения терен на "Лаута" и наложи принудителната промяна.



Двубоят от шампионата на U18 е преместен за сряда (15.10) от 11:30 часа.



Срещата при U17 ще се проведе след лагер-сбора на националния отбор на България в тази възраст.