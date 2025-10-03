ИЗПРАТИ НОВИНА
Отложиха два мача на Локо заради наводнен терен на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 15:35Коментари (0)1550
Два мача от елитните юношески групи, които трябваше да се играят днес в спортен комплекс "Локомотив", бяха отложени. Сава въпрос за двубоите между Локомотив Пловдив и столичния Септември в първенствата на U18 и U17.

Лошото време в последните 24 часа над Пловдив наводни изкуствения терен на "Лаута" и наложи принудителната промяна.

Двубоят от шампионата на U18 е преместен за сряда (15.10) от 11:30 часа.

Срещата при U17 ще се проведе след лагер-сбора на националния отбор на България в тази възраст.
