Локо победи Велбъжд в Кюстендил и е близо до четвъртфинал за Купата на БФС

© Отборът на Локомотив Пловдив победи Велбъжд (Кюстендил) с 1:0 като гост в първия осминафинален мач от турнира за Купата на БФС при юношите от набор 2012. Двубоят се игра на терена на Езиковата гимназия в Кюстендил.



Двата тима направиха здрав мач, като единственото попадение бе дело на Алекс Иванов. Малките "смърфове" изпуснаха още 5 чисти положения пред вратата на домакините. Вратарят на Локомотив Кристиян Неделчев също се отчете с важни намеса в хода на мача.



Реваншът е на 15 октомври (сряда) от 14:00 часа на "Лаута".