ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Юношите на Локомотив с две победи над Дунав на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 15:13Коментари (0)24
©
Юношите на Локомотив Пловдив постигнаха две победи над връстниците си от Дунав (Русе) в поредния кръг на елитните групи U16 и U15. И двата двубоя се играха на "Лаута". Ето кратък обзор на въпросните мачове:

U16: Локомотив - Дунав (Русе) 3:1

Успех за "черно-белите" в поредния кръг на Елитната група до 16 години. Даниел Лилковски откри в 47-ата минута за 1:0, а Дмитрий Хорозов покачи на 2:0 в 53-ата минута. Десет минути по-късно Васил Иванов от гостите намали за 2:1. Крайното 3:1 бе оформено в последната минута на срещата от Александър Петров.

U15: Локомотив - Дунав (Русе) 3:2

Победа за пловдивчани в неделния ден на "Лаута". "Черно-белите" поведоха за 2:0 чрез Алекс Цинигаров и Асен Стоянов. Гостите успяха да изравнят за 2:2, но в 73-ата минута Алекс Цинигаров донесе победата на Локомотив за крайното 3:2.
Още по темата: общо новини по темата: 261
03.10.2025
02.10.2025
01.10.2025
23.09.2025
20.09.2025
15.09.2025
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 След дъжд качулка! БФС призна като грешка и втория червен картон за играч на Локо
 Честито! Най-младият ветеран на Локомотив Пловдив стана баща за втори път
 Четири дни почивка в Локо, рано е още за връщането в игра на капитана
 Петър Андреев не е склонен засега да подпише нов договор с родния Локомотив
 Вторият капитан на Локо получи поредна повиквателна от родината си
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: