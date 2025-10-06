Юношите на Локомотив с две победи над Дунав на "Лаута"

© Юношите на Локомотив Пловдив постигнаха две победи над връстниците си от Дунав (Русе) в поредния кръг на елитните групи U16 и U15. И двата двубоя се играха на "Лаута". Ето кратък обзор на въпросните мачове:



U16: Локомотив - Дунав (Русе) 3:1



Успех за "черно-белите" в поредния кръг на Елитната група до 16 години. Даниел Лилковски откри в 47-ата минута за 1:0, а Дмитрий Хорозов покачи на 2:0 в 53-ата минута. Десет минути по-късно Васил Иванов от гостите намали за 2:1. Крайното 3:1 бе оформено в последната минута на срещата от Александър Петров.



U15: Локомотив - Дунав (Русе) 3:2



Победа за пловдивчани в неделния ден на "Лаута". "Черно-белите" поведоха за 2:0 чрез Алекс Цинигаров и Асен Стоянов. Гостите успяха да изравнят за 2:2, но в 73-ата минута Алекс Цинигаров донесе победата на Локомотив за крайното 3:2.